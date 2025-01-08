На заседании Правительства Премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что в рамках поставленных Главой государства задач в ближайшее время будут представлены новые подходы в реформе бюджетно-налоговой и тарифной политик, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение пресс-службы Правительства.

"В интервью газете "Ана тiлi" Президент подчеркнул, что задачей Правительства является обеспечение экономического роста страны и повышение благосостояния граждан. Мы должны обеспечить интенсивный экономический рост. В этой связи под руководством Серика Макашевича экономическим блоком Правительства совместно с группой экспертов прорабатываются новые подходы к реформе бюджетно-налоговой и тарифной политики, которые в том числе затронут сферу социального обеспечения. Указанные подходы будут представлены в ближайшее время, после детального обсуждения с экспертным сообществом", – подчеркнул Олжас Бектенов.

Напомним, ранее Токаев заявил, что экономический рост на уровне 4 процентов недостаточен для Казахстана.