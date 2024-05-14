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Мы должны максимально быстро вернуть пострадавших к нормальной жизни - Бектенов о паводках

Сегодня, 10:22
АВТОР
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пресс-служба МЧС РК Сегодня, 10:22
Сегодня, 10:22
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Фото: пресс-служба МЧС РК

Премьер-министр РК Олжас Бектенов на заседании правительства высказался о рисках подтопления сёл в Атырауской области, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Всё ещё сохраняется угроза подтопления населенных пунктов в Атырауской области. Поэтому задействованным службам необходимо продолжить проведение противопаводковых работ. Особенно это касается населенных пунктов Индербор и Махамбет, где уровень воды в реке Урал уже превысил опасной отметки", - заявил он и поручил министерству по водным ресурсам и акимату Атырауской области обеспечить постоянный мониторинг за уровнем воды в реке.

По его словам, эвакопункты там должны быть готовы к приему людей в любое время суток.

Глава кабмина также сообщил, что в Актюбинской области два населенных пункта до сих пор находятся без транспортного сообщения и имеются населенные пункты без электричества.

"Надо ускорять ремонтные работы. Кроме того, с учетом стабилизации паводковой ситуации в регионах акиматам следует активизировать оценочные и проектировочные работы. Все мероприятия по возмещению ущерба, в том числе восстановлению домов и инфраструктуры, должны быть реализованы в установленные сроки. Мы должны максимально быстро вернуть пострадавших людей к нормальной жизни", - резюмировал премьер.

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