"Мы должны думать о качестве услуг"- эксперт о повышении тарифов на комуслуги

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В Казахстане ожидается повышение тарифов на коммунальные услуги. Как сообщил ранее министр национальной экономики Алибек Куантыров, это связано с износом сетей и необходимостью повышения заработной платы сотрудникам жилищно-коммунальной сферы. Счета казахстанцам за комуслуги уже в этом году придут на 10-30 процентов дороже.

О необходимости повышения тарифов и возможном влиянии предстоящих изменений на экономику корреспондент BaigeNews.kz побеседовала с международным экспертом по тарифам Асхатом Жапсырбаем.

Он считает, что качество по предоставляемым регулируемым услугам – одна из наболевших в стране проблем. Не во всех городах, как говорит Асхат Жапсырбай, вода соответствует санитарным нормам. Особенно, это чувствуется в моногородах, говорит эксперт.

"Из года в год у нас поднимаются такие вопросы, как качество предоставляемых регулируемых услуг. Вы можете заметить, что он очень остро стоит, если вы поучаствуете в публичных слушаниях, которые проводятся в субъектах естественных монополий. Согласно законам, они, как минимум, должны проводиться два раза в год. В 70-75 процентах основной вопрос касается качества предоставляемых регулируемых услуг. Также постоянным вопросом является – соотношение качества и стоимости этих услуг. Сейчас, допустим услуга теплоснабжения в Казахстане из года в год оказывается все хуже и хуже. Тарифы невысокие, но качество сильно страдает", - говорит эксперт.

Он также отмечает, что в Казахстане нет объема необходимых предоставляемых регулируемых услуг.

"Причина не только в том, что станция не вырабатывает необходимую мощность, но и в том числе, и сети не могут донести такую мощность до потребителя. Это требует серьезных ремонтных работ. Поэтому это вся ситуация приводит к тому, что мы должны думать о качестве предоставляемых услуг", - говорит Асхат Жапсырбай.

По словам эксперта, повышение тарифов на 10-30 процентов - это ощутимые изменения, но другого выхода нет.

"Это серьёзное повышение услуг. Мы сразу видим, что оно даже превышает уровень инфляции. Но в целом повышение оправдано. Если вы получаете некачественные услуги, пусть и ниже на 25 процентов, вас это не устроит, я думаю", - считает эксперт.

Асхат Жапсырбай добавляет, что перед уполномоченными органами сейчас стоит задача по сохранению равновесия между качеством и стоимостью услуг.

"Ниже себестоимости - стоимость предоставляемых услуг не может быть. Я думаю, что перед уполномоченным органом стоит серьезная работа с необходимостью соблюсти баланс. Эту работу, как я предполагаю, они правильно ведут. Разъяснения проводят правильные", - говорит эксперт.

Эксперт отмечает, что ситуация, которая произошла прошлой зимой в Экибастузе во многом повлияла на пересмотр состояния ТЭЦ в стране и самих тарифов.

"Возможно, это стало своего рода триггером. Стало понятно, что сейчас нужно вкладывать деньги в отрасль электроэнергии. Мы не хотим допустить очередного серьезного коллапса в энергетике. Поэтому, наверное, лучше поднять тарифы и затем будут проведены ремонтные работы. И мы будем получать качественные услуги, наши дома всегда будут тепле – вот это важнее".

Эксперт отметил, что повышение тарифов существенным образом не должно повлиять на экономическую ситуацию в стране.

"Тарифы в цепочке ценообразования определённую долю имеют. Но нужно обратить внимание на то, какую долю они занимают? Мы проводили анализ и посмотрели, как сильно влияют тарифы на электроэнергию и воду, тепло при производстве хлебобулочной продукции. Оказалось, что доля коммунальных тарифов в производстве хлебобулочных изделий от шести до восьми процентов. Если мы говорим, что тарифы повышаются на 20-30 процентов, доля хлебобулочных шесть и восемь процентов, вы можете легко посчитать, что это не более плюс двух процентов. Мое мнение, что повышение тарифов не будет влиять на конечное ценообразование для тех, кто занимается производством иных товаров. Поэтому повышение на 25 - 30 процентов это посильная ноша", - заключил эксперт.

Ранее премьер-министр Алихан Смаилов сообщил, о том, что рост тарифов не отразится на доходах малообеспеченных семей. В правительстве им решили предоставлять жилищную помощь для оплаты комуслуг за счёт средств местных бюджетов. Деньги будут выплачивать, если уровень расходов на коммунальные услуги превысит десять процентов от среднего ежемесячного совокупного дохода семьи.