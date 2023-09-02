Мы должны быть примером для молодых казахстанцев, которые "сделали себя сами" - глава "Ассамблея жастары"

В своем послании народу Казахстана Президент РК Касым-Жомарт Токаев озвучил поручения по развитию креативной индустрии и подчеркнул важность подготовки квалифицированных кадров. Об этих вопросах мы корреспондент BaigeNews.kz побеседовал с молодым общественником, председателем РО "Ассамблея жастары" Тимуром Джумурбаевым.

"Очень важно, что Президент отметил вопросы креативной экономики, потому что сейчас мировой тренд таков, что креативная индустрия становится одним из основных статей бюджета во многих развитых странах. Конечно, Казахстану в этом направлении есть, к чему идти. Но у нас очень богатая культура и сегодня уже сформировался казахстанский культурный бренд на мировой арене. Поэтому, конечно, мы должны на эти вещи посмотреть с нового ракурса и по-новому преподносить нашу культуру на мировом пространстве. Здесь мы говорим уже о комплексном развитии всех индустрий, связанных с креативной экономикой", - сказал он.

Джумурбаев отметил, что эта сфера связана именно с молодежью, и предположил, что после поручений Главы государства, в Казахстане будут предоставляться возможности для реализации тех или иных молодежных инициатив.

"И это очень важно. Сегодня креативщики получат площадку для того, чтобы государство увидело их работу, и чтобы вместе они смогли сделать какие-то страновые проекты", - добавил он.

Наш собеседник отметил, что сегодня нужно сделать упор на подготовку достойных молодых специалистов и признал свою ответственность в этом вопросе, как главы общественного института.