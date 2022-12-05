Мы до сих пор не можем победить бедность - депутат

Фото: azh.kz

Депутат мажилиса Джамиля Нурманбетова считает, что наша страна до сих пор не может победить бедность. Она предлагает Министерству труда и социальной защиты населения продолжить совершенствование адресной социальной помощи с учётом многомерной модели измерения бедности, передаёт BaigeNews.kz.

"По оценке Всемирного банка 15 процентов граждан страны являются бедными. Между тем, официальная статистика говорит о том, что 5,1 процент населения проживает с доходами ниже прожиточного минимума. Министерство труда и социальной защиты населения предоставляет социальную карту семьи, и указывает, что доля семей, относящих своё положение как критическое, составляет около 15 процентов. Такие разнополярные данные не позволяют определить точное количество тех, кто нуждается в поддержке государства", - заявила депутат.

Одной из мер социальной поддержки граждан, проживающих за чертой бедности, является адресная социальная помощь. По мнению депутата, её предоставление, изложенное в проекте социального кодекса, не претерпело кардинальных изменений.

"В последние годы многие страны пытаются при определении уровня бедности использовать модели многомерного измерения бедности. То есть, доступ граждан к услугам здравоохранения, образования, наличия собственного жилья, стабильного дохода. Поэтому считаем целесообразным Министерству продолжить совершенствование адресной социальной помощи с учётом многомерной модели измерения бедности", - сказала Джамиля Нурманбетова.

Главное, чтобы каждая нуждающаяся семья оказалась в поле зрения соответствующих государственных органов, считает депутат. По её словам, для этого требуется работать с каждой семьей по отдельности. По данным цифровой карты это уже 1200 тысяч семей.