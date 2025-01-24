Казахстанцы столкнулись с трудностями при доступе к ряду сервисов, в том числе к государственному ресурсу egov.kz. В Казахтелекоме заявили, что проблемы не связаны с работой их сети, передаёт BaigeNews.kz.

"С 10 часов была замечена деградация доступа к АО "НИТ", как минимум по графику. Для тех кто не знает префиксы НИТа доступны для всех операторов в Точке обмена трафиком ТОИТ. Между операторами и ТОИТ нет промежуточных операторов и есть возможность обмениваться трафиком напрямую", - сообщил главный директор по инновациям Центрального аппарата АО "Казахтелеком" Нурлан Меирманов.

При этом в России Центр мониторинга и управления сети связи общего пользования (ЦМУ ССОП) "Главного радиочастотного центра" сообщил о сбоях на зарубежных стыках компании "Мегафон" с европейскими сетями. В официальном заявлении Мегафона указано, что неполадки были устранены.

"В этот период на нашей сети сбоев не зафиксировано. Более того, только у Казахтелекома есть возможность оперативно решать проблемы, связанные с обходом транзитных операторов, благодаря нашим точкам присутствия в Европе и Азии. И если проблема возникает у транзитных операторов, мы перенаправляем входящий трафик, чтобы минимизировать влияние сбоев аплинк операторов (транзитных) и сохранить стабильность услуг для наших клиентов. На этих точках мы обмениваемся трафиком напрямую с Автономными системами операторов в Европе и BigTech компаниями (AS) в обход транзитных операторов", - отметили в компании.

Нурлан Меирманов призвал казахстанцев ориентироваться на факты и не опираться на спекуляции.