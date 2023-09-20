Мы будем поддерживать вас 24 часа в сутки - пообещал Маржикпаев сборной Казахстана на Азиаде

Министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев пообещал тренерскому штабу сборной Казахстана, участвующей в Азиатских играх, круглосуточную поддержку и работу специального штаба для оперативного реагирования, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство туризма и спорта РК.

По информации Министерства туризма и спорта РК, глава ведомства Ермек Маржикпаев ознакомился с итогами последних учебно-тренировочных сборов перед соревнованиями и поинтересовался общим уровнем подготовки спортсменов.

"Предстоящие Азиатские игры — очень важное соревнование. Необходимо показать хорошие результаты, оправдать ожидания страны, доверие болельщиков. Также на континентальном первенстве будут разыграны олимпийские лицензии по 8 видам спорта. Вы проделали большую работу. Теперь я желаю вам выиграть медали и показать, что пролитый пот и упорный труд были не напрасны. В рамках подготовки к Азиаде Министерством были созданы все необходимые условия. В ходе соревнований мы будем поддерживать вас 24 часа в сутки. В случае возникновения каких-либо вопросов будет работать специальный штаб для оперативного реагирования", — заявил он.

Тренеры сборной отметили, что спортсмены избегают травм, обладают высокой физической подготовкой и намерены бороться за медали высшего достоинства.