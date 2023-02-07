МВФ рекомендует улучшить бюджетные правила в Казахстане

Фото: пресс-служба МНЭ РК

Министр нацэкономики провёл встречу с главой миссии Международного валютного фонда – старшим экономистом департамента по бюджетным вопросам МВФ Сахе Де Клэрк, передаёт BaigeNews.kz.

Алибек Куантыров отметил, что экспертами МВФ за время двухнедельной миссии проведена большая работа по сбору и анализу материалов для оценки прозрачности бюджетно-налоговой сферы страны.

По предварительной оценке международных экспертов, Казахстан обеспечен достаточно хорошей нормативной основой для осуществления планирования и исполнения бюджета. В частности, Бюджетный кодекс является чётко регламентирующим документом.

Также они отмечают, что макроэкономические прогнозы достаточно обоснованы и своевременны.

"Казахстан имеет большие резервы по дальнейшему совершенствованию финансовой прозрачности. К примеру, бюджетная отчётность является многоуровневой, но сложно сопоставимой друг с другом. Классификация бюджетных расходов требует гармонизации со статистической, бухгалтерской отчетностью, что предполагает развитие Единого плана счетов", - сообщили о замечаниях в Миннацэкономики.

Эксперты также указали, что в консолидированной финансовой отчётности не в полной мере охвачены данные по квазигоссектору, долгам, гарантиям и условным обязательствам по проектам ГЧП. По их словам, это позволило бы обеспечить более качественное управление финансовыми рисками. Кроме того, МВФ рекомендует улучшить бюджетные правила.

Оценка финансовой прозрачности проводилась в разрезе четырёх компонентов, определённых международными стандартами раскрытия информации о государственных финансах.

МВФ предоставит окончательный проект отчёта в течение 45 дней со дня завершения миссии. После его рассмотрения в центральном аппарате МВФ, окончательный отчет будет представлен с учётом полученных комментариев от правительства Казахстана.

По итогам встречи Сахе Де Клэрк выразила благодарность МНЭ РК, а также другим государственным органам и организациям за сотрудничество и продуктивную работу, отметив открытость и активное содействие.

Работа проводилась в рамках технической помощи МВФ по инициативе МНЭ РК.