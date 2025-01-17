Министерством внутренних дел продолжается работа по выявлению и задержанию преступных групп вымогателей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В январе в Павлодаре управлением по борьбе с организованной преступностью задержана группа лиц из числа местного криминалитета, которые на системной основе занимались вымогательством у молодежи, при этом вовлекли в преступную деятельность несовершеннолетнего.

В Петропавловске сотрудниками УБОП за совершение вымогательства, незаконного лишения свободы и нанесения телесных повреждений задержана группа из трех лиц. Один из фигурантов ранее неоднократно судимый. Подозреваемые вымогали деньги у местного жителя, лишили его свободы и удерживали, подвергая избиению.

УБОП ДП Жамбылской области задержана криминальная группа за вымогательство у главы крестьянского хозяйства 800 тысяч тенге. У подозреваемых в ходе обыска изъяты боеприпасы и обрез. Расследование осуществляется по двум статьям – вымогательство и незаконное хранение огнестрельного оружия.