МВД выдало 178 тысяч разрешений на проживание иностранцам

За III квартал 2023 года МВД РК выдало 178 505 разрешений на временное проживание иностранцам и лицам без гражданства в Республике Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД.

Наибольшее количество разрешений было выдано в городах Шымкент (30,1 тыс.) и Алматы (28,4 тыс.).

Наименьшее количество разрешений выдано в ВКО, области Ұлытау (по 1,1 тыс) и Абайской области (853).

В Астане было выдано 8,2 тыс. разрешений.