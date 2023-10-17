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МВД выдало 178 тысяч разрешений на проживание иностранцам

Сегодня, 03:24
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МВД выдало 178 тысяч разрешений на проживание иностранцам Сегодня, 03:24
Сегодня, 03:24
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За III квартал 2023 года МВД РК выдало 178 505 разрешений на временное проживание иностранцам и лицам без гражданства в Республике Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД.

Наибольшее количество разрешений было выдано в городах Шымкент (30,1 тыс.) и Алматы (28,4 тыс.).

Наименьшее количество разрешений выдано в ВКО, области Ұлытау (по 1,1 тыс) и Абайской области (853).

В Астане было выдано 8,2 тыс. разрешений.

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