МВД РК продолжает совершенствовать законодательство в сфере дорожного движения, стремясь повысить безопасность на дорогах и улучшить контроль за нарушениями, передаёт BaigeNews.kz. Одним из нововведений стало введение более строгих мер наказания для водителей, нарушающих скоростной режим. Теперь за превышение скорости на 60 км/ч и более штраф составит 40 МРП. Это изменение направлено на снижение аварийности и повышение дисциплины на дорогах.

Особое внимание уделяется пригородным трассам, где выявлено около 15 тысяч правонарушений. В этих зонах активно внедряется контроль средней скорости, что уже дало результаты: скорость потока автомобилей снизилась, а количество нарушений уменьшилось. Об этом сообщил председатель Комитета административной полиции МВД РК, Кайсар Султанбаев.

"За выезд на полосу встречного движения предусмотрено лишение водительских прав на 6 месяцев, а если эти действия привели к дорожно-транспортному происшествию, то предусмотрен штраф в размере 20 МРП или лишение водительских прав на 6 месяцев. Теперь в целях соразмерности наказания, если выезд на встречную полосу приведет к дорожно-транспортному происшествию, то за это водители будут лишены права на 9 месяцев", - сказал спикер на пресс-конференции в СЦК.

Помимо ужесточения наказания за скоростные нарушения, с 1 января вступили в силу новые требования к частным перевозчикам. Важной частью изменений является возложение контроля на владельцев интернет-платформ, что позволит улучшить мониторинг и регулирование в этой сфере. Ведется работа и по вопросам учета электросамокатов: обсуждается введение ограничений на их движение по тротуарам, а также возможность приостановления действия водительских прав в случае наличия медицинских противопоказаний.

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