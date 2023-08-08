МВД РК: Бейбут Шуменов может находиться в США
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Казахстанский боксёр Бейбут Шуменов, объявленный в межгосударственный розыск, может находиться в США. Об этом в кулуарах правительства сообщил министр МВД Марат Ахметжанов, передаёт BaigeNews.kz.
Выяснилось, что у супруги Бейбута Шуменова американское гражданство.
"Наверное, там и находится. Сейчас направлены отдельные поручения, проводятся необходимые следственные действия. Преступление средней тяжести, по которой возможно примирение сторон", - прокомментировал Ахметжанов.
Он также сообщил, что бюджет страны не затрагивается на поиск боксера.
"Бюджет страны не затрачивается, потому что есть международные договора, где мы являемся участниками в том числе и интерпола, все направляются в международные учреждения. Таким образом специально под конкретное лицо средства не выделяются. У нас нет соглашения об экстрадиции с США, но есть договор об оказании правовой помощи на условиях взаимности", - сказал Марат Ахметжанов в кулуарах правительства.
Напомним, казахстанского боксёра обвинили в избиении мужчины с ребёнком на руках в столичном ТРЦ. В МВД подтвердили, что избивавшим соперника оказался Бейбут Шуменов. Позже он рассказал свою версию конфликта.
Также уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева обратилась в МВД после скандала. Она потребовала привлечь его к ответственности за угрозу безопасности ребёнка.
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