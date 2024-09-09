МВД рассказало о ходе расследования отравления школьников в Мангистауской области
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МВД рассказало о ходе расследования отравления школьников в Мангистауской области, передаёт BaigeNews со ссылкой на Polisia.kz.
Департаментом полиции Мангистауской области продолжается расследование уголовного дела по факту массового отравления школьников в Мунайлинском районе.
В рамках уголовного дела следователями проводятся все необходимые следственные действия, в том числе с участием работников школы, столовой и компании поставщика.
Установлены объекты, откуда приобретались продукты питания в школьную столовую. Изъяты договора поставки и образцы, назначены необходимые исследования.
По результатам следственных мероприятий и исследования действиям виновных лиц будет дана правовая оценка.
Ход расследования находится на контроле руководства МВД. Расследование продолжается.
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