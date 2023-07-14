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МВД провело три спецоперации по задержанию известной криминальной группировки
МВД при координации Генеральной прокуратуры проводит комплекс мероприятий по ликвидации ОПГ, лидером которой является Арман Джумагельдиев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
После январских событий шесть членов ОПГ во главе с Арманом Джумагельдиевым (прозвище — "Дикий Арман") задержаны по подозрению в организации массовых беспорядков.
"Несмотря на то, что лидер и основные участники организованной преступной группы арестованы, другие его члены продолжают заниматься противоправной деятельностью, финансируя услуги адвокатов, пытаются активно оказывать давление на участников процесса расследования, в том числе через СМИ и интернет", — отмечается на сайте Polisia.kz.
Указывается, что пресечение криминальной деятельности данной ОПГ проводилось в три этапа. Первый этап был направлен на нейтрализацию основного криминального звена ОПГ, возглавляемого "правой рукой" Джумагельдиева, известного в преступной среде по прозвищу "Нойс". Он объявлен в международный розыск. Так, 19 апреля ДБОП и ДП города Алматы на территории Алматы, Алматинской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей задержано 12 участников ОПГ, причастных к совершению тяжких преступлений, в том числе покушению на убийство в 2018 году в Алматы.
Во время второго этапа спецоперации ликвидирован канал финансирования ОПГ, контролируемый ещё одним подручным "Дикого Арманa", известным в криминальных кругах по прозвищу "Карась". С 25 по 26 апреля ДБОП и ДП города Шымкент в Алматы, Шымкенте и Туркестанской области проведено более 130 обысков, задержано 53 фигуранта, причастных к незаконному игорному бизнесу и финансированию данной ОПГ. В результате этих оперативно-следственных мероприятий зарегистрировано два уголовных дела по статье 262 УК за создание и руководство ОПГ.
В мае дополнительно начато досудебное расследование по статье 266 УК по факту финансирования деятельности преступной группы.
12 июля ДБОП МВД совместно с межведомственной следственно-оперативной группой Генеральной прокуратуры был реализован третий этап спецоперации. Одновременно в городах Астана, Алматы, Шымкент, Актобе, Костанай и Туркестан произведено задержание 18 фигурантов, принимавших активное участие в массовых беспорядках в Алматы во время январских событий. Проведено 36 обысковых мероприятий, изъято несколько обрезов ружей, пистолетов, ножи, кастет, религиозная литература, а также одежда, в которой подозреваемые участвовали в беспорядках.
"Оперативные мероприятия в данном направлении продолжаются. Иные сведения в интересах следствия разглашению не подлежат", – сказал начальник управления ДБОП МВД Куандык Алпыс.
Подробнее о личности Армана Джумагельдиева можно прочитать здесь. О фактах, слухах и домыслах о нём можно прочитать по ссылке.
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