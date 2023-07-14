МВД провело три спецоперации по задержанию известной криминальной группировки

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МВД при координации Генеральной прокуратуры проводит комплекс мероприятий по ликвидации ОПГ, лидером которой является Арман Джумагельдиев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

После январских событий шесть членов ОПГ во главе с Арманом Джумагельдиевым (прозвище — "Дикий Арман") задержаны по подозрению в организации массовых беспорядков.

"Несмотря на то, что лидер и основные участники организованной преступной группы арестованы, другие его члены продолжают заниматься противоправной деятельностью, финансируя услуги адвокатов, пытаются активно оказывать давление на участников процесса расследования, в том числе через СМИ и интернет", — отмечается на сайте Polisia.kz.

Указывается, что пресечение криминальной деятельности данной ОПГ проводилось в три этапа. Первый этап был направлен на нейтрализацию основного криминального звена ОПГ, возглавляемого "правой рукой" Джумагельдиева, известного в преступной среде по прозвищу "Нойс". Он объявлен в международный розыск. Так, 19 апреля ДБОП и ДП города Алматы на территории Алматы, Алматинской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей задержано 12 участников ОПГ, причастных к совершению тяжких преступлений, в том числе покушению на убийство в 2018 году в Алматы.

Во время второго этапа спецоперации ликвидирован канал финансирования ОПГ, контролируемый ещё одним подручным "Дикого Арманa", известным в криминальных кругах по прозвищу "Карась". С 25 по 26 апреля ДБОП и ДП города Шымкент в Алматы, Шымкенте и Туркестанской области проведено более 130 обысков, задержано 53 фигуранта, причастных к незаконному игорному бизнесу и финансированию данной ОПГ. В результате этих оперативно-следственных мероприятий зарегистрировано два уголовных дела по статье 262 УК за создание и руководство ОПГ.

В мае дополнительно начато досудебное расследование по статье 266 УК по факту финансирования деятельности преступной группы.

12 июля ДБОП МВД совместно с межведомственной следственно-оперативной группой Генеральной прокуратуры был реализован третий этап спецоперации. Одновременно в городах Астана, Алматы, Шымкент, Актобе, Костанай и Туркестан произведено задержание 18 фигурантов, принимавших активное участие в массовых беспорядках в Алматы во время январских событий. Проведено 36 обысковых мероприятий, изъято несколько обрезов ружей, пистолетов, ножи, кастет, религиозная литература, а также одежда, в которой подозреваемые участвовали в беспорядках.

"Оперативные мероприятия в данном направлении продолжаются. Иные сведения в интересах следствия разглашению не подлежат", – сказал начальник управления ДБОП МВД Куандык Алпыс.

Подробнее о личности Армана Джумагельдиева можно прочитать здесь. О фактах, слухах и домыслах о нём можно прочитать по ссылке.