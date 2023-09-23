МВД показало задержанных беглых преступников

Всего 283 разыскиваемых преступников задержано в Казахстане за два дня операции "Розыск", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Во время двухдневной операции сотрудники криминальной полиции республики провели ряд специальных мероприятий по задержанию преступников, разыскиваемых за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

"Принятыми мерами задержано 283 разыскиваемых преступника, из них за совершение убийств – 8, причинение тяжкого вреда здоровью – 9, разбойных нападений – 3 и грабежей – 5, в том числе: за пределами республики – 20 (в России – 10, Кыргызстане – 4, Узбекистане – 3, Армении – 2, Молдовы и Туркменистана по одному); для стран Содружества – 134 (для России – 78, Узбекистана – 31 и Кыргызстана – 18, Таджикистана – 2, Армении, Азербайджана, Белоруси, Молдовы и Туркменистана по одному)", — рассказали в МВД.

Кроме того, установлено 62 без вести пропавших, в том числе 8 несовершеннолетних. Так, в Астане сотрудниками криминальной полиции города совместно с оперативно-розыскной группой МВД Республики Узбекистан задержан 29-летний гражданин Узбекистана, разыскиваемый за совершение умышленного убийства топором в группе лиц в январе 2019 года в Наманганской области.

В Актобе задержан 55-летний гражданин России, которого с 1999 года разыскивали в России. Двое жителей Оренбургской области урали скот на 15 тысяч рублей и убили хозяина.

В Таразе задержаны два жителя Алматинской области, которые разыскивались за покушение на убийство жителя области 9 июня 2020 года в одном из кафе Караганды. В этом же регионе задержан 22-летний гражданин Узбекистана, который в марте 2015 года вместе с сообщниками проник в дом жителя Сокулукского района Чуйской области, избили его и, угрожая пистолетом отобрали 395 тысяч сом.

В Карасайском районе Алматинской области задержан 34-летний гражданин Узбекистана, которого с мая разыскивали на родине за разбойное нападение в Самарканде. Причинённый ущерб составил 40 тысяч долларов США.

В Караганде задержан 33-летний гражданин Узбекистана, разыскиваемый ГУВД города Ташкента за мошенничество в особо крупном размере. Так, злоумышленник в июле 2021 года отправил на заработки в Казахстан граждан Таджикистана и не выплачивал им зарплату.

"Вместе с тем, на территории зарубежных стран сотрудниками органов внутренних дел задержаны лица, разыскиваемые правоохранительными органами нашего государства. К примеру, в турецком городе Секе задержан 40-летний житель Алматинской области, разыскиваемый за разбойное нападение и убийство водителя большегруза, перевозившего табачную продукцию. Преступление совершено на трассе Алматы – Конаев 28 марта 2022 года. В российском Краснодаре задержан 42-летний казахстанец, которого с ноября 2008 года разыскивали в Павлодарской области за изнасилование и убийство несовершеннолетней жительницы Аксу", — рассказали в МВД.

В Армении розыскной группой ДП Костанайской области совместно с армянскими коллегами задержан 23-летний гражданин Казахстана. У него в апреле в Костанае изъято три свёртка с психотропным веществом. В Томске задержан 21-летний житель Павлодарской области, разыскиваемый с августа в Павлодарской области за хранение наркотиков в особо крупном размере. В Бишкеке под стражу взяли 50-летнего казахстанца, которого разыскиваемый ДП Жамбылской области за мошенничество. В августе 2019 года мужчина, представившись адвокатом и пообещав увести от ответственности подозреваемого, выманил крупную сумму у родных.