МВД: Почти 200 угнанных автомобилей в СНГ обнаружили в Казахстане

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Около 200 автомобилей, угнанных в СНГ, обнаружили в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

"Благодаря совместной работе, за последние пять лет в странах СНГ обнаружено более 50-ти автомашин, похищенных в Казахстане. Справочно: с 2017 года разыскано 52 автомашины, возвращено – 28 (2017 год – 13/5, 2018 год – 11/4, 2019 год – 11/4, 2020 год – 3/0, 2021 год – 12/2). В свою очередь, в нашей стране разыскано почти 200 единиц автотранспорта, похищенных на территории государств Содружества", – сообщил старший оперуполномоченный департамента криминальной полиций МВД РК Кудияр Нурсейтов на еженедельном брифинге МВД.

По его словам, основная часть автомашин с пробегом завозится в Казахстан из стран ближнего зарубежья, преимущественно из России. Этим обстоятельством пользуются преступные элементы, пытаясь организовать поставки в нашу страну криминальных автотранспортных средств. В договоре между странами СНГ прописаны формы и сроки возврата таких автомобилей и основания для отказа в их возврате.

"Задержано 19 преступных групп, которые проверяются на наличие международных связей. В последние годы остро встал вопрос с машинами-двойниками, являющимися одним из способов реализации похищенного автотранспорта. При выявлении машин-двойников проводится комплекс проверочных мероприятий и назначаются необходимые экспертизы", – рассказал спикер.

Он отметил, что наиболее привлекательны для угонщиков автомобили марок Toyota, Lexus. В этом году в розыск подали более 60 машин, 51 из которых полицейскими обнаружили и вернули владельцам.

Также Нурсейтов назвал самые простые работающие методы защиты автомобиля от угона: