МВД перешло на усиленный вариант несения службы в Казахстане
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В рамках проведения Всемирных Игр кочевников с целью обеспечения общественного порядка и безопасности министерство внутренних дел перешло на усиленный вариант несения службы по всей стране, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Учитывая проведение международного мероприятия в Астане, особое внимание уделено столице. Проведён общегарнизонный развод комплексных сил, заступающих на службу.
Готовность личного состава к выполнению поставленных задач проверило руководство МВД.
"Задействованные силы ориентированы на профилактику правонарушений, поддержание правопорядка в местах массового пребывания граждан, а также вежливое и культурное отношение при взаимодействии с гражданами", - сообщили в министерстве.
МВД призывает жителей и гостей столицы соблюдать закон, относиться с пониманием к усиленным мерам безопасности, направленным на обеспечение правопорядка.
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