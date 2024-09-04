МВД перешло на усиленный вариант несения службы в Казахстане

В рамках проведения Всемирных Игр кочевников с целью обеспечения общественного порядка и безопасности министерство внутренних дел перешло на усиленный вариант несения службы по всей стране, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Учитывая проведение международного мероприятия в Астане, особое внимание уделено столице. Проведён общегарнизонный развод комплексных сил, заступающих на службу.

Готовность личного состава к выполнению поставленных задач проверило руководство МВД.

"Задействованные силы ориентированы на профилактику правонарушений, поддержание правопорядка в местах массового пребывания граждан, а также вежливое и культурное отношение при взаимодействии с гражданами", - сообщили в министерстве.

МВД призывает жителей и гостей столицы соблюдать закон, относиться с пониманием к усиленным мерам безопасности, направленным на обеспечение правопорядка.