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Казахстанцев разыскивают по делу об особо крупном хищении в Qarmet

Сегодня, 10:20
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Казахстанцев разыскивают по делу об особо крупном хищении в Qarmet Сегодня, 10:20
Сегодня, 10:20
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МВД разыскивает двоих казахстанцев по делу об особо крупном хищении в АО "Qarmet", передаёт BaigeNews.

"Министерством внутренних дел по подозрению в совершении хищений из АО "Qarmet", по уголовному делу, зарегистрированному по факту мошенничества, совершенного преступной группой в особо крупном размере (статьи 190 части 4 УК) разыскиваются: Мирас Ахметжанов, Андрей Чижевский", - говорится в сообщении.

Указывается, что разыскиваются: 

1.Ахметжанов Мирас Калымбекович, 02.04.1987 года рождения, уроженец области Абай, ранее судим за кражу. Мера пресечения "содержание под стражей";

2.Чижевский Андрей Александрович, 29.11.1987 года рождения уроженец Костанайской области. Мера пресечения "содержание под стражей".

Кроме того, специалисты обратились с просьбой к казахстанцам.

"При наличии информации о местонахождении разыскиваемых лиц просим сообщить в Департамент по борьбе с организованной преступностью МВД по адресу: Астана, пр. Тәуелсіздік, 1. Либо по телефонам: 87051771419, 87029756248, 87752997997, 87172722099", - добавили в пресс-службе МВД РК.

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