Казахстанцев разыскивают по делу об особо крупном хищении в Qarmet

МВД разыскивает двоих казахстанцев по делу об особо крупном хищении в АО "Qarmet", передаёт BaigeNews.

"Министерством внутренних дел по подозрению в совершении хищений из АО "Qarmet", по уголовному делу, зарегистрированному по факту мошенничества, совершенного преступной группой в особо крупном размере (статьи 190 части 4 УК) разыскиваются: Мирас Ахметжанов, Андрей Чижевский", - говорится в сообщении.

Указывается, что разыскиваются:

1.Ахметжанов Мирас Калымбекович, 02.04.1987 года рождения, уроженец области Абай, ранее судим за кражу. Мера пресечения "содержание под стражей";

2.Чижевский Андрей Александрович, 29.11.1987 года рождения уроженец Костанайской области. Мера пресечения "содержание под стражей".

Кроме того, специалисты обратились с просьбой к казахстанцам.