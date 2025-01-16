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МВД ликвидировало криминальные схемы незаконной миграции

Задержано несколько таких криминальных групп.

Сегодня, 10:14
АВТОР
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скриншот видео Сегодня, 10:14
Сегодня, 10:14
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Фото: скриншот видео

Министерством внутренних дел с целью недопущения проникновения в страну различных криминальных элементов и террористических ячеек проводится системная работа по пресечению каналов незаконной миграции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Подразделениями по борьбе с организованной преступностью задержано несколько таких криминальных групп.

В Туркестанской и Жамбылской областях пресечена деятельность трех преступных групп, которые причастны к организации незаконной миграции иностранных граждан путем фальсификации и подделки документов.

В Западно и Северо-Казахстанской областях расследуются уголовные дела в отношении казахстанцев, которые намеревались незаконно перевезти иностранцев на территорию сопредельного государства, в том числе через пересеченную местность.

В Кызылорде совместно с погранслужбой КНБ задержана группа лиц, организовавшая схему "посреднических" услуг по изготовлению фиктивных справок и незаконному пребыванию иностранцев на территории Казахстана.

"Всего к уголовной ответственности по указанным фактам привлекаются более 20 фигурантов, которым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет с конфискацией имущества. Работа по ликвидации каналов незаконной миграции продолжается", - сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

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