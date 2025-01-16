Министерством внутренних дел с целью недопущения проникновения в страну различных криминальных элементов и террористических ячеек проводится системная работа по пресечению каналов незаконной миграции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Подразделениями по борьбе с организованной преступностью задержано несколько таких криминальных групп.

В Туркестанской и Жамбылской областях пресечена деятельность трех преступных групп, которые причастны к организации незаконной миграции иностранных граждан путем фальсификации и подделки документов.

В Западно и Северо-Казахстанской областях расследуются уголовные дела в отношении казахстанцев, которые намеревались незаконно перевезти иностранцев на территорию сопредельного государства, в том числе через пересеченную местность.

В Кызылорде совместно с погранслужбой КНБ задержана группа лиц, организовавшая схему "посреднических" услуг по изготовлению фиктивных справок и незаконному пребыванию иностранцев на территории Казахстана.