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МВД хочет покончить с пытками заключённых. Как это сделать?
В мажилисе презентовали законопроект по вопросам прав человека в области уголовного правосудия, исполнения наказания и предупреждения пыток и жестокого обращения. Разработчик документа - министерство внутренних дел. С докладом перед депутатами выступил первый заместитель министра Марат Кожаев. Что предлагают изменить для осуждённых и как хотят предотвращать пытки в Казахстане - в материале BaigeNews.kz
Здоровье, женщины и дети
В Казахстане давно пытаются улучшить ситуацию с соблюдением прав человека. Об этой необходимости неоднократно говорил и президент. Одним из больших шагов в этом направлении стала отмена смертной казни в декабре 2021 года.
А сегодня МВД предлагает создать условия для тяжелобольных осуждённых, обеспечить связь заключённых женщин с их детьми. Это приведёт казахстанское законодательство в соответствие с конвенцией ООН, и, возможно, даст стимул для тех, кто впервые попал в места лишения свободы, к правопослушному поведению.
Министерство предлагает не лишать свободы сразу после приговора тех, кто тяжело болен, а дать им время на восстановление здоровья. Сейчас у таких людей есть возможность добиться освобождения или заменить наказание его на более мягкое, только когда они уже находятся в колонии. Даже если они ещё в зале суда имеют диагнозы, которые позволяют им выйти на волю или отсрочить наказание, больных всё равно отправляют за решётку. Если ситуацию изменить, граждане смогут получить качественную помощь своевременно.
"Сейчас после того как судом в связи с болезнью осужденного в органы здравоохранения из учреждения направляются сведения об освобождении этого лица, он становится на учёт по месту жительства. Органы здравоохранения обязаны ежеквартально предоставлять в учреждение, из которого он освободился, сведения о том, как проходит лечение и процесс реаблитации. В случае излечения, что подтверждается медицинскими документами, врачи сообщают об этом, и человек возвращается к дальнейшему отбытию наказания. В случае внесения изменений в законодательство процедура будет примерно такая же. То есть из зала суда человек освободится. Но мы прикрепляем больного к учреждению, и опять такая же схема - из больницы туда должны поступать сведения. Если идёт замена наказания на более мягкое, помимо органов здравоохранения информацию направляют наши службы пробации, которые контролируют этот процесс", - уточнил Марат Кожаев.
Другой проблемой сейчас является то, что даже если осуждённые добились права выйти или отсрочить своё наказание, бюрократия не позволяет сделать это сразу. Много времени занимает судебный процесс, приходится ждать, пока постановление вступит в силу.
"Это время вступления приговора в силу, время обращения в суд по освобождению по болезни и так далее... Там месячный срок на обжалование и 15 дней, и более 45 суток теряется только на процессуальные процедуры. А так они будут освобождаться из зала суда (в случае принятия поправок. - Прим. автора)", - добавил вице-министр.
Статистика говорит о том, что за последние семь лет 75 осужденных скончались до того, как смогли по закону получить необходимую помощь.
"Оказывается у нас с 2001 по 2022 год освободилось более 1400 человек, из них 89 процентов скончались. И только двое излечились и вернулись в места лишения свободы для отбытия наказания. То есть люди освобождаются уже в критическом состоянии", - сказал Марат Кожаев.
Поэтому МВД предлагает сделать так, чтобы система позволила больным людям освобождаться сразу после постановления суда. Это поспособствует более гуманному отношению к заключённым, которые страдают от тяжёлых недугов.
Также МВД предлагает продлить положенное время пребывания матери и ребёнка после того как ему исполнится три года, если женщина освобождается раньше или выходит по УДО, заменить наказание на более мягкое в течение 12 месяцев. Сейчас такую возможность имеют казахстанки, чьи дети ещё не достигли трёхлетнего возраста. Малышей размещают в доме ребёнка при учреждении уголовно-исполнительной системы. Женщины могут общаться с детьми, сколько пожелают. И даже могут жить вместе с ними. Но если ребёнку исполнилось три года, этого права уже нет.
"А матери до окончания срока отбывания наказания осталось меньше года... Дом ребёнка имеется у нас только в одном женском учреждении, которое находится в Алматинской области, посёлок Жалгашты, где на сегодня находятся 34 ребёнка с матерями. Из них в отношении 11 матерей формальный срок условно-досрочного освобождения и замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания наступает в течение года", - рассказал вице-министр.
Новая норма даст шанс осуждённым женщинам быть со своими детьми даже после того, как им исполнится три года. МВД видит необходимость сохранить связь матери и ребёнка и улучшить воспитание детей в стенах домов ребёнка. Также в статье предлагают обязанность по обеспечению дошкольного образования этих детей передать под ответственность местных исполнительных органов. Сейчас этим занимаются сотрудники в домах ребёнка.
Нужно дать точное определение понятию "пытки"
Также в МВД заявили о готовности и необходимости борьбы с пытками. Одним из главных шагов к этому в министерстве считают установление видеокамер на допросах и судебных процессах. На практике это применяется, но видеофиксация при проведении следствия, составлении подробных протоколов замедляет процесс. Кроме того, эта процедура бюрократизирована. А поправки в Уголовно-процессуальный кодекс помогут всё это улучшить.
МВД предлагает составлять краткий протокол при совершении видеофиксации. В документе нужно отобразить технические средства, время допросов, фамилии фигурантов дела, свидетельство того, что они в курсе своих прав и обязанностей. Необходимо будет кратко изложить добытые факты и детали дела, которые имеют значение.
Марат Кожаев отметил, что это необходимо, чтобы защитить конституционные права и свободы казахстанцев, сделать прозрачным весь уголовный процесс. И, конечно же, дебюрократизировать процесс с видеофиксацией.
Ещё одно предложение - дать точное определение понятию "пытки". И добавить новое понятие - "жестокое обращение". Парадоксально, что в Конституции говорится о том, что никто не должен подвергаться жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию. Но в законодательстве эти понятия никак не отражаются. Поэтому, по мнению представителей МВД, нужно ввести новый состав преступления - "жестокое или унижающее человеческое достоинство обращение". Это поможет разграничивать жестокое обращение и пытки. Также решит проблему с квалификацией преступлений, подпадающих под Конвенцию ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство видов обращения и наказания. И поможет уменьшить число таких фактов в домах престарелых, лечебных учреждениях.
Также вице-министр сказал о необходимости содержать раздельно рецидивистов и тех, кто впервые попал в места лишения свободы.
"Предлагается внести изменения и дополнения в статью 46 УК РК, предусматривающие отдельное содержание впервые осуждённых к лишению свободы от ранее реально отбывавших данный вид наказания, независимо от тяжести совершённых ими преступлений, кроме осуждённых к пожизненному лишению свободы, в том числе путём упразднения учреждений чрезвычайной безопасности. Таким образом, впервые осуждённые к лишению свободы будут отбывать наказание в учреждении средней безопасности, а ранее судимые – в учреждении максимальной безопасности", - сказал вице-министр.
Сейчас режимы отличаются лишь по числу разрешённых посылок, свиданий, суммы перечислений на товары первой необходимости. Учреждения чрезвычайной безопасности перепрофилируют в учреждения максимальной безопасности. Более двух тысяч заключённых продолжат отбывать наказание в родных регионах.
Три тысячи сотрудников обучились "правилам Нельсона Манделы"
Депутат Зарина Камасова поинтересовалась, какие меры предлагает МВД, чтобы предотвратить пытки, что будет сделано для их профилактики. На её вопрос отвечал председатель КУИС Жанат Ешмагамбетов. Он отметил, что вопросам профилактики, предотвращения пыток или других видов жестокого обращения в МВД уделяется особое внимание.
"Было поручение главы государства о введении сплошного видеонаблюдения в пенитенциарных учреждениях и подразделениях департаментов полиции. Оно позволит предотвращать на ранней стадии возможность совершения правонарушений как осуждёнными лицами, так и администрацией, также персоналом учреждений. То есть будет носить такой превентивный характер", - сказал он.
Также уже принят законопроект о передаче медицинского обеспечения осуждённых в ведение гражданского здравоохранения, то есть местных исполнительных органов и Минздрава. С 1 июля это уже коснулось СИЗО. Остальные учреждения будут переданы с 1 января 2023 года.
"Будет обеспечена независимость наших медиков от персонала учреждений. Очень сложно будет скрывать какие-либо факты побоев, пыток или неоказания своевременной помощи. То есть тоже будет носить большой профилактический эффект", - сказал Жанат Ешмагамбетов.
Постоянно проводится работа по повышению квалификации личного состава. К примеру, во всех вузах МВД уже введён спецкурс по вопросам работы с осуждёнными лицами и предотвращению фактов жестокого обращения.
"На базе Костанайской академии открыт центр Нельсона Манделы, на нём уже порядка трёх тысяч сотрудников системы УИС прошли двухнедельный курс обучения, получили сертификаты по изучению минимальных правил по обращению с заключёнными. Это так называемые правила Нельсона Манделы. Они были приняты по моему в 2015 году на Генассамблее ООН", - отметил глава КУИС.
Во всех учреждениях, СИЗО и колониях установлены специальные электронные терминалы для того, чтобы осуждённые имели возможность подавать свои жалобы или обращения напрямую.
"Через терминал сообщения уходят сразу в прокуратуру, Антикор или суд, минуя администрацию, то есть не проходят цензуру", - сказал он.
Также у МВД тесное взаимодействие налажено с представителями национального превентивного механизма и общественных наблюдательных комиссий.
"Их деятельность предусмотрена Уголовно-исполнительным кодексом. Они имеют право беспрепятственного входа в наши учреждения в любое время суток и проводить как превентивные посещения, также и по рассмотрению жалоб и заявлений осуждённых. Ни одно заявление вне зависимости от характера не остаётся без рассмотрения. Сразу подключаются сотрудники управления собственной безопасности, обязательно привлекаем общественников. В случае подтверждения проводится досудебное расследование", - заключил глава КУИС.
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