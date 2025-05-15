В кулуарах Мажилиса вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха прокомментировал обсуждаемую инициативу депутатов о введении отдельной уголовной ответственности за кражу невест, передаёт BaigeNews.kz.

"Если мы говорим о похищении человека, то такая норма уже есть в уголовном законодательстве. Также существует ответственность за принуждение к браку", — отметил он, комментируя идею ввести отдельную статью за кражу невест.

По словам Лепехи, проблема в том, что часто подобные случаи балансируют между условной "традицией" и нарушением закона.

"Здесь важно не перегнуть палку. Есть ситуации, когда речь идёт об обоюдном согласии в рамках культурного ритуала. А есть случаи, когда это принуждение — и тогда должна наступать жёсткая ответственность", — подчеркнул он.

В МВД не исключают, что возможны изменения формулировок действующего законодательства, чтобы убрать правовую двусмысленность и обеспечить защиту прав женщин.

"Может быть, стоит подкорректировать редакцию нормы. Но если это происходит против воли человека — это должно пресекаться законом. И за такие действия ответственность должна быть очень серьёзной", — заявил Лепеха.

Он также добавил, что готов принять участие в обсуждении этого вопроса в составе рабочей группы, если такая будет сформирована в Мажилисе.