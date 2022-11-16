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"Музыку кочевников" исполнили в Алматы
Республиканский конкурс исполнителей казахской традиционной музыки "Музыка кочевников" стартовал в Алматы, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
В большом концертном зале имени Ермека Серкебаева Алматинского музыкального колледжа имени Чайковского собрались деятели культуры, чтобы поддержать старт шестого по счёту конкурса.
Гостями большого праздника казахского искусства стали директор Алматинского музыкального колледжа имени Чайковского, кавалер ордена "Құрмет" Биржан Хасангалиев, директор Казахской государственной филармонии имени Жамбыла, певец и педагог Акан Абдуалиев, директор Республиканской средней специализированной музыкальной школы-интернат для одарённых детей имени Байсеитовой Бахтияр Абдрашев, заведующий кафедрой народной песни Казахской национальной консерватории имени Курмангазы Амангелды Кузеубай и многие другие.
Фото предоставлено организаторами
Свои выступления гостям подарили ученики и творческие коллективы колледжа.
Целью проведения столь масштабного конкурса традиционного искусства, собирающего более 50 участников со всего Казахстана, является поддержка и развитие профессионального казахского народного музыкального, инструментального и вокального искусства.
"Проведение такого конкурса в стенах музыкального колледжа Алматы – большой вклад в популяризацию музыкального наследия казахского народа. Кроме того, молодые таланты со всего Казахстана получают возможность выступить перед публикой и компетентным жюри, повышая свой профессиональный уровень и увеличивая шансы на то, чтобы быть замеченными зрителями и профессионалами", - сказала заместитель директора АМК имени Чайковского Гульмира Мукушева.
Председателем жюри в этом году стала известная певица, исполняющая народные и традиционные песни, заслуженный деятель Республики Казахстан, кандидат филологических наук, доцент Сауле Жанпеисова. На открытии конкурса она показала участникам своеобразный мастер-класс, исполнив одну из композиций. Своей энергией и мастерством исполнения она дала старт состязанию молодых талантов, напутствовав их.
"Пожелаем нашей талантливой молодежи со всей нашей необъятной степи между Алтаем и Атырау удачи в конкурсе! Ұлтымыздың жаны, дәстүрлі ән өнеріміз жасай берсін!", - сказала она.
Конкурс проходит при поддержке Министерства культуры и спорта республики, а также спонсоров.
Победителей объявят в конце этой недели.
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