В социальной сети Instagram вновь появилась казахстанская музыка, которая ранее исчезла из поля зрения, передаёт BaigeNews.kz.

В казахстанском сегменте социальной сети Instagram пользователи обратили внимание на возвращение аудиозаписей отечественных исполнителей, ранее исчезнувших из старых публикаций. Музыкальный контент, который был недоступен в сторис, рилсах и постах, вновь стал воспроизводиться, что вызвало оживлённое обсуждение в Казнете.

Многие пользователи, просматривая свои архивные сторис и публикации, заметили, что ранее удалённые треки снова стали доступны. Речь идёт о популярных композициях казахстанских артистов, которые ранее исчезли с платформы, оставив вместо себя тишину и уведомление об удалении контента из-за проблем с авторскими правами.

Теперь же, без каких-либо дополнительных действий со стороны самих пользователей, эти аудиодорожки вновь воспроизводятся - что может свидетельствовать о решении вопроса между правообладателями и владельцами платформы.

Между тем, в Министерстве юстиции отметили, что данный вопрос решали две компании - КазАК и Meta. Сообщалось, что ведомство не может вмешиваться в процесс переговоров.

Напомним, вопрос не решался с осени прошлого года. Тогда многие известные авторы и исполнители заявили о недополучении вознаграждений за использование их произведений на цифровой платформе.

Ранее Минюст предложил создать платформу для защиты авторских прав казахстанских исполнителей.