Вечером 9 мая сцена Большого зала "Астана Опера" ожила в ярком театрализованном концерте "Ұлы Жеңіске мың тағзым", посвящённом 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Артисты провели зрителей сквозь годы войны — от тревожного лета 1941-го до радостной весны 1945-го, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации.

Звучали песни, знакомые каждому: "Священная война", "Синий платочек", "Смуглянка", "Журавли", "День Победы". Вместе с ними — сцены и арии из опер С. Мухамеджанова, М. Тулебаева, Е. Брусиловского. Музыкальный рассказ сопровождался эмоциональными эпизодами — проводы на вокзале, фронтовые письма, моменты тишины и долгожданная новость о Победе.

Концерт собрал на одной сцене и молодых солистов, и известных мастеров сцены, артистов хора, балета и оркестра. За дирижёрским пультом — Руслан Баймурзин, постановку подготовил режиссёр Еренбак Тойкенов.

Уже в фойе театра зрителей встречала атмосфера военных лет: артисты в форме 40-х годов, выставка, посвящённая героям — Бауыржану Момышулы, Нургисе Тлендиеву, Розе Баглановой, Куляш Байсеитовой и другим. Всё это — напоминание о мужестве, памяти и благодарности.

А 5 мая театр провёл благотворительную акцию для ветеранов. Ветераны получили праздничные подарки и, главное, внимание. Они делились своими историями и говорили: "Нам важно, что нас помнят".