"Музыка, люди ходят". Станцию скорой помощи переселили в кафе в Каскелене

Фельдшеров и врачей Каскелена выселили с территории больницы и теперь они вынуждены делить здание с местным кафе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

По словам сотрудников подстанции скорой помощи, из прежнего помещения их переселили без предупреждения. Теперь путь до кабинетов превратился едва ли не в полосу препятствий. Въезд осложняют дорожные заторы, неудобства доставляет и высокая лестница. Кроме того, кареты скорой помощи теперь соседствуют со столиками для посетителей общепита.

"С начала основания "скорой" мы находились в центральной районной больнице. После чего даже не предоставили никакую бумагу о выселении. И выселили сюда, в кафе заброшенное. Нет стоянки. Здесь музыка, люди ходят. Нет условий. Окна не проветриваются. Абсолютно заброшенное здание. Сейчас мы уже работаем на республиканском уровне: до 30 вызовов на одного человека", — рассказала фельдшер Сандугаш Сарсенбаева.

Фельдшеры и врачи ютятся в небольшом помещении. Здесь вынуждены работать сразу девять бригад. Освещение есть не везде. В одном из кабинетов всегда темно, хотя здесь считают и выдают лекарства. Нагрузка у медработников очень высокая. Они говорят, что обслуживают весь Карасайский район Алматинской области. Поэтому требуют соответствующих условий для работы.

"Здесь один санузел, куда ходят в туалет и мальчики, и девочки. Раковина — единственная точка доступа воды. Больше нигде в помещении этом воду взять нельзя", — рассказали сотрудники станции скорой помощи.

Они требуют немедленно переселить их в помещение, которое соответствует всем медицинским стандартам.

"Вчера, когда мы сюда пришли, удивились. Здесь невозможно, нет кухни, чтобы пообедать. Нет горячей воды, места для отдыха. Внутри мухи. Холодно. По лестнице тяжело подниматься элементарно. Кто-то может получить травму. Здесь не хочется работать", — призналась фельдшер Бахытгуль Лесбеккызы.

На возмущения фельдшеров, врачей и водителей отреагировало руководство больницы. Оказалось, что в здании, где сотрудники работали раньше, планируют открыть платный кабинет МРТ.

"В Карасайской районной больнице мы установим МРТ-аппарат — на месте, где ранее находилась подстанция скорой помощи. Главный врач сказал, что мы должны приступить к строительным работам. Затем здание пришлось освободить. Здесь мы находимся временно. В течение недели мы переедем", — сообщил заместитель директора областной станции скорой и неотложной медицинской помощи Мерей Аманов.

Замдиректора пообещал, что подстанция переедет в новое здание в этом же районе. Сколько там места, этажей и какие именно созданы условия, пока неизвестно.