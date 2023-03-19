Музыка, костюмы и помолвка: как казахстанцы создавали праздничное настроение на выборах

Фото: РСК Алматы

Сегодня на выборах депутатов в разных регионах Казахстана по-разному создают настроение. Кто-то приходит голосовать в костюмах, где-то избирателей встречают с песнями и танцами, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Так, на одном из участков в Алматы избирателей встречали персонажи из народных сказок. Актёр театра ростовых кукол Алияр Нурадилов вместе с коллегами решил оригинально отдать свой голос.

"Я пришёл на выборы, я сделал свой выбор. Поднимаю настроение пришедшим голосовать. Чтобы выборы были честными, приходите голосовать!", - обратился он к горожанам.

Фото: РСК Алматы

Ещё одна избирательница пришла на участок в костюме балерины. Является ли она ею на самом деле, или костюм был частью её образа - неизвестно.

Фото: скриншот с видео v_astane_official

Громкой музыкой встречает избирателей в селе Садчиковка на участке голосования №588 местный ансамбль "Зарянка". В СМИ отмечается, что такое музыкальное сопровождение для местных жителей уже становится традицией.

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Помимо выбора кандидатов в депутаты, некоторые казахстанцы решили сделать в этот день не менее важный выбор в своей жизни. На избирательных участках в Астане и Усть-Каменогорске молодые люди сделали предложение своим девушкам.

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"Я уже сделал выбор ради будущего своей страны и сейчас делаю выбор ради счастливого будущего вместе с тобой", - сказал парень из Астаны.

Глава избирательной комиссии вручил молодым людям памятные подарки.

Фото: yk.kz

Настоящие казахстанские звёзды тоже успели проголосовать на своих избирательных участках. Знаменитый дуэт Беркут (Айбек Жансеитов) и его супруга Аиша пришли вместе с детьми на свой участок в Алматы. Беркут пожелал алматинцам и всем гражданам страны добра и процветания.

Фото: РСК Алматы

Также в Алматы известная певица Роза Рымбаева пришла на избирательный участок с двумя сыновьями – Али Окаповым и Мади Рымбаевым.

"С выборами у нас связаны большие надежды. Участвуют молодые и образованные кандидаты. Я верю в молодых. Голосую на каждых выборах. Призываю граждан тоже быть активными", - сказала она.

Фото: РСК Алматы

Среди других проголосовавших известных личностей Казахстана - дизайнер Аида Кауменова, режиссер фильма "Казахское ханство" Рустем Абдрашев, чемпион олимпийских игр по плаванию Дмитрий Баландин, спортсменка из Алматы Кристина Овчинникова, актёр Асылбек Боранбай, солист ансамбля "Дос-Мукасан" Мурат Кусаинов.

Фото: РСК Алматы

Как ещё отличились казахстанские избиратели, можно прочитать здесь.