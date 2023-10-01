Музыка будет играть в подземных переходах Семея
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В Семее в подземных переходах устанавливают музыкальные инсталляции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.
Продолжается установка звуковых устройств в подземных переходах. Эта работа ведётся в подземном переходе по проспекту Шакарима: теперь здесь звучит приятная музыка. В дальнейшем установить звуковые устройства планируют ещё в подземных переходах. По словам руководителя транспортного отдела Медета Алтаева, колонки находятся в специальных устройствах защиты. В июле этого года в подземном переходе по проспекту Шакарима хулиганы сломали и украли часть освещения.
В настоящее время в Семее капитально отремонтированы три подземных перехода, в пяти произведен текущий ремонт. На стенах нарисовали фрески, отражающие виды области Абай и установили освещение. На всех переходах установили камеры "Сергек" и передали их на баланс центрального оперативного управления, рассказали в акимате.
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