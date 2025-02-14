Казахстанские хоккеисты завоевали золотую медаль Азиатских игр-2025 в Харбине (Китай), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

В финальном матче наши хоккеисты сыграли против Японии. Казахстан одержал уверенную победу со счетом 5:0. На третьем месте завершила Азиаду Южная Корея.

Добавим, что наша команда в пятый раз авириала Азиаду.

Таким образом, в активе сборной Казахстана четыре "золота" Игр в Харбине. Ранее первыми стали биатлонист Владислав Киреев, мужская команда Казахстана по шорт-треку, Шерзод Хаширбаев и Роман Иванов (фристайл-акробатика).