  • 14 Февраля, 13:45
  • BAIGENEWS

Мужская сборная Казахстана по хоккею выиграла золото Азиады

Сегодня, 13:24
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Нургали Жумагазы, пресс-служба НОК Казахстана Сегодня, 13:24
Сегодня, 13:24
71
Фото: Нургали Жумагазы, пресс-служба НОК Казахстана

Казахстанские хоккеисты завоевали золотую медаль Азиатских игр-2025 в Харбине (Китай), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

В финальном матче наши хоккеисты сыграли против Японии. Казахстан одержал уверенную победу со счетом 5:0. На третьем месте завершила Азиаду Южная Корея. 

Добавим, что наша команда в пятый раз авириала Азиаду. 

Таким образом, в активе сборной Казахстана четыре "золота" Игр в Харбине. Ранее первыми стали биатлонист Владислав Киреев, мужская команда Казахстана по шорт-треку, Шерзод Хаширбаев и Роман Иванов (фристайл-акробатика).

Самое читаемое

Наверх