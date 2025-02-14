Мужская сборная Казахстана по хоккею выиграла золото Азиады
Сегодня, 13:24
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Сегодня, 13:24Сегодня, 13:24
71Фото: Нургали Жумагазы, пресс-служба НОК Казахстана
Казахстанские хоккеисты завоевали золотую медаль Азиатских игр-2025 в Харбине (Китай), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
В финальном матче наши хоккеисты сыграли против Японии. Казахстан одержал уверенную победу со счетом 5:0. На третьем месте завершила Азиаду Южная Корея.
Добавим, что наша команда в пятый раз авириала Азиаду.
Таким образом, в активе сборной Казахстана четыре "золота" Игр в Харбине. Ранее первыми стали биатлонист Владислав Киреев, мужская команда Казахстана по шорт-треку, Шерзод Хаширбаев и Роман Иванов (фристайл-акробатика).
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