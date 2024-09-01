  • 1 Сентября, 23:56
  • BAIGENEWS

Мужская команда Казахстана по хоккею не смогла взять квоту на Олимпиаду-2026

Сегодня, 23:31
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
НОК РК Сегодня, 23:31
Сегодня, 23:31
84
Фото: НОК РК

Сборная Казахстана по хоккею потерпела поражение в решающем матче против Словакии и не смогла взять квоту на Олимпиаду-2026, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НОК РК.

Казахстанская команда уступила со счетом 1:3.

Напомним, что завоевать право на участие в Олимпийских играх мог только победитель группы.

Ранее Казахстан провел два матча в группе D, обыграв Венгрию (5:2), а затем Австрию (2:1).

Самое читаемое

Наверх