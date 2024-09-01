Мужская команда Казахстана по хоккею не смогла взять квоту на Олимпиаду-2026
Сегодня, 23:31
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Сегодня, 23:31Сегодня, 23:31
84Фото: НОК РК
Сборная Казахстана по хоккею потерпела поражение в решающем матче против Словакии и не смогла взять квоту на Олимпиаду-2026, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НОК РК.
Казахстанская команда уступила со счетом 1:3.
Напомним, что завоевать право на участие в Олимпийских играх мог только победитель группы.
Ранее Казахстан провел два матча в группе D, обыграв Венгрию (5:2), а затем Австрию (2:1).
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