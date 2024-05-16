Мужчины в Казахстане получают на 27% больше женщин
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В Казахстане разница между среднемесячными номинальными заработными платами мужчин и женщин составила 26,5% в пользу мужчин. При этом годом ранее разница составляла куда меньшие 20,4%, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на finprom.kz.
Наибольший разрыв — более 70% — наблюдается в Атырауской и Мангистауской областях
"В 2023 году зарплата мужчин достигла 361,5 тыс. тг (плюс 22,3%), зарплата женщин — 285,7 тыс. тг (плюс 16,4%). Наибольшие зарплаты у мужчин наблюдались в Атырауской, Мангистауской и Улытауской областях, в то же время женщины больше всего получали в Алматы, а также в Атырауской и Улытауской областях.
Наименьшие заработные платы у мужчин были отмечены в Жетысуской области (231,2 тыс. тг), у женщин — в Северо-Казахстанской области (223,8 тыс. тг)", - пишет издание.
По данным аналитиков, только в 2 из 20 регионов РК женщины в среднем получали больше, чем мужчины. Так, в Жетысуской области мужчины зарабатывали на 6,1% меньше, в Туркестанской — на 0,8% меньше, чем женщины. Для сравнения: в 2022 году среднемесячная номинальная заработная плата у женщин была выше, чем у мужчин, в 5 из 18 на тот момент регионов страны.
"В разрезе видов экономической деятельности больше всего в 2023 году мужчины зарабатывали в отраслях финансовой и страховой деятельности, горнодобывающей промышленности и разработки карьеров, а также информации и связи.
Женщины, в свою очередь, больше всего получали в сферах горнодобывающей промышленности и разработки карьеров, финансовой и страховой деятельности, а также предоставления услуг по проживанию и питанию", - говорится в сообщении.