Мужчины в Казахстане получают на 27% больше женщин

В Казахстане разница между среднемесячными номинальными заработными платами мужчин и женщин составила 26,5% в пользу мужчин. При этом годом ранее разница составляла куда меньшие 20,4%, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на finprom.kz.

Наибольший разрыв — более 70% — наблюдается в Атырауской и Мангистауской областях

"В 2023 году зарплата мужчин достигла 361,5 тыс. тг (плюс 22,3%), зарплата женщин — 285,7 тыс. тг (плюс 16,4%). Наибольшие зарплаты у мужчин наблюдались в Атырауской, Мангистауской и Улытауской областях, в то же время женщины больше всего получали в Алматы, а также в Атырауской и Улытауской областях. Наименьшие заработные платы у мужчин были отмечены в Жетысуской области (231,2 тыс. тг), у женщин — в Северо-Казахстанской области (223,8 тыс. тг)", - пишет издание.

По данным аналитиков, только в 2 из 20 регионов РК женщины в среднем получали больше, чем мужчины. Так, в Жетысуской области мужчины зарабатывали на 6,1% меньше, в Туркестанской — на 0,8% меньше, чем женщины. Для сравнения: в 2022 году среднемесячная номинальная заработная плата у женщин была выше, чем у мужчин, в 5 из 18 на тот момент регионов страны.