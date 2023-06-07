Мужчины упали в колодец и отравились сероводородом в Астане

Фото: astanatv.kz

Двое мужчин отравились сероводородом в Астане. Обоих госпитализировали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

38-летний мужчина при спуске в водопроводный колодец надышался парами газа и упал в колодец. 25-летний прохожий, увидев лежащего без сознания человека, спустился, чтобы помочь, и тоже надышался газом.