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  • Мужчины упали в колодец и отравились сероводородом в Астане
astanatv.kz Сегодня, 22:50
89
Сегодня, 22:50
89
Фото: astanatv.kz

Мужчины упали в колодец и отравились сероводородом в Астане

Двое мужчин отравились сероводородом в Астане. Обоих госпитализировали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

38-летний мужчина при спуске в водопроводный колодец надышался парами газа и упал в колодец. 25-летний прохожий, увидев лежащего без сознания человека, спустился, чтобы помочь, и тоже надышался газом.

"Мужчины извлечены из колодца сотрудниками СПЧ-3 и госпитализированы в больницу с диагнозом "Отравление сероводородом тяжёлой степени тяжести", - сообщили в ДЧС Астаны.
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Сегодня, 22:50
89
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