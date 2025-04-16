  • 16 Апреля, 15:45
  • BAIGENEWS

Мужчины сорвались с моста в реку в области Абай, двое погибли

Судьба третьего мужчины пока остается неизвестной.

Сегодня, 15:37
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
ilza56.ru Сегодня, 15:37
Сегодня, 15:37
41
Фото: ilza56.ru

Утро в Аягозском районе Абайской области началось с трагической находки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС региона

Спасатели извлекли из реки Караколь тела двух мужчин, утонувших при попытке пересечь подвесной мост в селе Акшаули.

По данным департамента по чрезвычайным ситуациям, сигнал о происшествии поступил в службу "101" 15 апреля в 15:50. Очевидцы рассказали, что трое мужчин - рабочие местного крестьянского хозяйства - попытались перейти реку по подвесному мосту, но по неустановленным причинам все трое сорвались в воду.

"Тела мужчин 1980 и 1978 годов рождения были обнаружены ранним утром 16 апреля. Судьба третьего мужчины пока остается неизвестной, поисково-спасательные работы продолжаются", - уточнили в ДЧС.

Причины трагедии пока выясняются, однако жители села говорят, что мост был в аварийном состоянии и не раз вызывал опасения у местных. Сейчас на месте работает оперативная группа, в том числе водолазы.

Самое читаемое

Наверх