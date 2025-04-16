Мужчины сорвались с моста в реку в области Абай, двое погибли
Судьба третьего мужчины пока остается неизвестной.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Утро в Аягозском районе Абайской области началось с трагической находки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС региона
Спасатели извлекли из реки Караколь тела двух мужчин, утонувших при попытке пересечь подвесной мост в селе Акшаули.
По данным департамента по чрезвычайным ситуациям, сигнал о происшествии поступил в службу "101" 15 апреля в 15:50. Очевидцы рассказали, что трое мужчин - рабочие местного крестьянского хозяйства - попытались перейти реку по подвесному мосту, но по неустановленным причинам все трое сорвались в воду.
"Тела мужчин 1980 и 1978 годов рождения были обнаружены ранним утром 16 апреля. Судьба третьего мужчины пока остается неизвестной, поисково-спасательные работы продолжаются", - уточнили в ДЧС.
Причины трагедии пока выясняются, однако жители села говорят, что мост был в аварийном состоянии и не раз вызывал опасения у местных. Сейчас на месте работает оперативная группа, в том числе водолазы.
Самое читаемое
- Астана повысила тарифы на вывоз мусора: Что изменится для горожан
- Северо-Казахстанская область готовится к мощной третьей волне паводков
- Вечер Димаша: бельгийское радио посвятит спецэфир казахстанскому артисту
- Решение обойдётся нам в годовую прибыль - Тимур Турлов о скандале с билетами на концерт Джей Ло
- Основателю канала "Синий кит" вынесли приговор