Утро в Аягозском районе Абайской области началось с трагической находки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС региона

Спасатели извлекли из реки Караколь тела двух мужчин, утонувших при попытке пересечь подвесной мост в селе Акшаули.

По данным департамента по чрезвычайным ситуациям, сигнал о происшествии поступил в службу "101" 15 апреля в 15:50. Очевидцы рассказали, что трое мужчин - рабочие местного крестьянского хозяйства - попытались перейти реку по подвесному мосту, но по неустановленным причинам все трое сорвались в воду.

"Тела мужчин 1980 и 1978 годов рождения были обнаружены ранним утром 16 апреля. Судьба третьего мужчины пока остается неизвестной, поисково-спасательные работы продолжаются", - уточнили в ДЧС.

Причины трагедии пока выясняются, однако жители села говорят, что мост был в аварийном состоянии и не раз вызывал опасения у местных. Сейчас на месте работает оперативная группа, в том числе водолазы.