  • 7 Декабря, 15:46
  • BAIGENEWS

Мужчины молились посреди дороги в Алматы: инцидент прокомментировали в полиции

Такие факты не допустимы, они будут пресекаться, заявили в департаменте.

Сегодня, 14:04
АВТОР
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скриншот с видео almatinec_life02 Сегодня, 14:04
Сегодня, 14:04
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Фото: скриншот с видео almatinec_life02

В сети появилось видео, на кадрах которого десятки мужчин совершает намаз посреди дороги. По словам автора видео, действие проиходило возле Центральной мечети Алматы в пятницу, передаёт BaigeNews.kz.

Кадры произошедшего появились в паблике almatinec_life02.

Инцидент прокомментировали в департаменте полиции Алматы.

"По ситуации возле Центральной мечети Алматы, полиция Алматы проводит проверку. Будут приняты соответствующие меры. Вместе с тем, Департамент полиции города Алматы напоминает о принципе "Закон и порядок" и призывает граждан к неукоснительному соблюдению законодательства Республики Казахстан. Перекрытие дороги по любым причинам является нарушением ПДД и влечет за собой ответственность, согласно требованиям ст.614 КРКобАП", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что с целью предупреждения подобных правонарушений, полиция Алматы усилила профилактическую и праворазьяснительную работу.

"Такие факты не допустимы, они будут пресекаться", — заявили в полиции.

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