В сети появилось видео, на кадрах которого десятки мужчин совершает намаз посреди дороги. По словам автора видео, действие проиходило возле Центральной мечети Алматы в пятницу, передаёт BaigeNews.kz.

Кадры произошедшего появились в паблике almatinec_life02.

Инцидент прокомментировали в департаменте полиции Алматы.

"По ситуации возле Центральной мечети Алматы, полиция Алматы проводит проверку. Будут приняты соответствующие меры. Вместе с тем, Департамент полиции города Алматы напоминает о принципе "Закон и порядок" и призывает граждан к неукоснительному соблюдению законодательства Республики Казахстан. Перекрытие дороги по любым причинам является нарушением ПДД и влечет за собой ответственность, согласно требованиям ст.614 КРКобАП", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что с целью предупреждения подобных правонарушений, полиция Алматы усилила профилактическую и праворазьяснительную работу.