Мужчины молились посреди дороги в Алматы: инцидент прокомментировали в полиции
Такие факты не допустимы, они будут пресекаться, заявили в департаменте.
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В сети появилось видео, на кадрах которого десятки мужчин совершает намаз посреди дороги. По словам автора видео, действие проиходило возле Центральной мечети Алматы в пятницу, передаёт BaigeNews.kz.
Кадры произошедшего появились в паблике almatinec_life02.
Инцидент прокомментировали в департаменте полиции Алматы.
"По ситуации возле Центральной мечети Алматы, полиция Алматы проводит проверку. Будут приняты соответствующие меры. Вместе с тем, Департамент полиции города Алматы напоминает о принципе "Закон и порядок" и призывает граждан к неукоснительному соблюдению законодательства Республики Казахстан. Перекрытие дороги по любым причинам является нарушением ПДД и влечет за собой ответственность, согласно требованиям ст.614 КРКобАП", — говорится в сообщении.
Также отмечается, что с целью предупреждения подобных правонарушений, полиция Алматы усилила профилактическую и праворазьяснительную работу.
"Такие факты не допустимы, они будут пресекаться", — заявили в полиции.
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