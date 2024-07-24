Мужчину жестоко избили в центре Астаны
Сегодня, 14:49
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Сегодня, 14:49Сегодня, 14:49
92Фото: Shutterstock
В столице несколько человек избили мужчину. За всем происходящим наблюдали женщины и ребенок, передаёт BaigeNews.
"Участники инцидента установлены и доставлены в полицию. По факту умышленного причинения вреда здоровью возбуждено уголовное дело, проводится проверка", - сообщили в департаменте полиции Астаны.
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