Мужчину жестоко избили в центре Астаны

В столице несколько человек избили мужчину. За всем происходящим наблюдали женщины и ребенок, передаёт BaigeNews.

"Участники инцидента установлены и доставлены в полицию. По факту умышленного причинения вреда здоровью возбуждено уголовное дело, проводится проверка", - сообщили в департаменте полиции Астаны.