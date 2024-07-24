  • 24 Июля, 15:29
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Мужчину жестоко избили в центре Астаны

Сегодня, 14:49
АВТОР
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Shutterstock Сегодня, 14:49
Сегодня, 14:49
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Фото: Shutterstock

В столице несколько человек избили мужчину. За всем происходящим наблюдали женщины и ребенок, передаёт BaigeNews.

"Участники инцидента установлены и доставлены в полицию. По факту умышленного причинения вреда здоровью возбуждено уголовное дело, проводится проверка", - сообщили в департаменте полиции Астаны.

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