  • 11 Марта, 12:09
  • BAIGENEWS

Мужчину зарезали в Темиртау

Трагедия произошла в Темиртау.

Сегодня, 10:49
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Мужчину зарезали в Темиртау Сегодня, 10:49
Сегодня, 10:49
335

Полиция расследует уголовное дело по факту убийства, произошедшего вечером 10 марта в городе Темиртау, передаёт BaigeNews.kz.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого мужчину в возрасте 27 лет. Он водворен в изолятор временного содержания.

По предварительным данным, подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения вступил в конфликт с 44- летним мужчиной, в ходе которого нанес ножевые ранения. От полученных травм мужчина скончался на месте.

В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Самое читаемое

Наверх