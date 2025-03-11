Полиция расследует уголовное дело по факту убийства, произошедшего вечером 10 марта в городе Темиртау, передаёт BaigeNews.kz.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого мужчину в возрасте 27 лет. Он водворен в изолятор временного содержания.

По предварительным данным, подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения вступил в конфликт с 44- летним мужчиной, в ходе которого нанес ножевые ранения. От полученных травм мужчина скончался на месте.



В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.