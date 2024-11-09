Мужчину заочно обвинили в заговоре с целью убийства Трампа

Власти США выдвинули обвинения против гражданина Ирана в связи с предполагаемым заговором с целью убийства Дональда Трампа перед выборами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Русскую службу Би-Би-Си".

Министерство юстиции США обнародовало обвинительное заключение, в котором говорится, что 51-летнему Фархаду Шакери было поручено разработать план убийства кандидата в президенты.

"Министерство юстиции предъявило обвинение представителю иранского режима, которому было поручено руководить сетью сообщников, чтобы реализовать план Ирана по убийству своих целей, включая избранного президента Дональда Трампа", — говорится в заявлении генпрокурора США Меррика Гарланда.

По данным американских властей, обвиняемый предположительно находится в Иране.

В иске, поданном в суд Манхэттена, утверждается, что в сентябре один из представителей Корпуса стражей исламской революции Ирана поручил Шакери разработать план слежки и убийства Трампа, причем сделать это предлагалось за семь дней.

По данным Минюста, раскрытый заговор был предположительно организован КСИР с целью мести за смерть иранского генерала Касема Сулеймани, убитого в 2020 году в результате удара США в Ираке по приказу Трампа, занимавшего тогда пост президента.

Министерство добавило, что предъявило обвинения еще двум лицам, которые были завербованы для убийства американского журналиста, выступавшего с откровенной критикой Ирана.

Они были идентифицированы как Карлайл Ривера (49 лет, из Бруклина) и Джонатон Лоадхольт (36, Статен-Айленд) и уже предстали перед судом в Нью-Йорке.

По данным прокуроров, Шакери сказал этим двум людям, что не собирался предлагать план убийства Трампа в те сроки, которые озвучили власти, поэтому его решено было приостановить.

Как утверждается в обвинительном заключении, чиновники сказали Шакери, что если разработать план в установленный срок не удастся, то проще будет попытаться убить Трампа после выборов, поскольку, по их мнению, он должен был проиграть.

Напомним, накануне Трамп выиграл президентские выборы.