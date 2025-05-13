В Алматы задержан дебошир, оскорбивший полицейских, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сообщается, что в полицию поступило сообщение о том, что агрессивный мужчина в состоянии алкогольного опьянения нарушает общественный порядок и угрожает окружающим у кафе в Турксибском районе.

На место прибыл патрульный наряд. Нарушитель оказал сопротивление, публично оскорбил сотрудников полиции и продолжил провокационное поведение. Он задержан и доставлен в управление полиции. Дебошира привлекли к ответственности.

Сообщалось, что в аэропорту Астаны дебошир задержал взлет рейса Астана – Алматы.