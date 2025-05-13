Мужчину задержали за дебош и оскорбление полицейских в Алматы
Нарушитель оказал сопротивление.
Сегодня, 05:38
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Сегодня, 05:38Сегодня, 05:38
91Фото: polisia.kz
В Алматы задержан дебошир, оскорбивший полицейских, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Сообщается, что в полицию поступило сообщение о том, что агрессивный мужчина в состоянии алкогольного опьянения нарушает общественный порядок и угрожает окружающим у кафе в Турксибском районе.
На место прибыл патрульный наряд. Нарушитель оказал сопротивление, публично оскорбил сотрудников полиции и продолжил провокационное поведение. Он задержан и доставлен в управление полиции. Дебошира привлекли к ответственности.
Сообщалось, что в аэропорту Астаны дебошир задержал взлет рейса Астана – Алматы.
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