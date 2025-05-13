  • 13 Мая, 06:09
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Мужчину задержали за дебош и оскорбление полицейских в Алматы

Нарушитель оказал сопротивление.

Сегодня, 05:38
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 05:38
Сегодня, 05:38
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Фото: polisia.kz

В Алматы задержан дебошир, оскорбивший полицейских, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сообщается, что в полицию поступило сообщение о том, что агрессивный мужчина в состоянии алкогольного опьянения нарушает общественный порядок и угрожает окружающим у кафе в Турксибском районе.

На место прибыл патрульный наряд. Нарушитель оказал сопротивление, публично оскорбил сотрудников полиции и продолжил провокационное поведение. Он задержан и доставлен в управление полиции. Дебошира привлекли к ответственности.

Сообщалось, что в аэропорту Астаны дебошир задержал взлет рейса Астана – Алматы.

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