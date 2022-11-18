Мужчину задержали по подозрению в нападении на девочку-подростка в Талдыкоргане

Фото: polisia.kz

Мужчину, подозреваемого в преследовании и нападении на девочку-подростка, задержали в Талдыкоргане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

16 ноября стражи порядка получили сообщение о том, что неизвестный на одной из улиц города приставал к 12-летней школьнице. Момент нападения зафиксировала камера видеонаблюдения. Одной из ярких примет подозреваемого оказалась его красная куртка.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий нашим сотрудникам удалось установить и задержать подозреваемого. Им оказался 38-летний местный житель, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности. Мужчина доставлен в полицию Талдыкоргана", - сообщил замначальника ДП области Жетiсу Ельдар Абдикенов.

Расследование по факту проводится согласно статье 124 УК РК - "Развращение малолетних". Задержанный будет проверен на причастность к другим преступлениям.