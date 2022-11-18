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  • Мужчину задержали по подозрению в нападении на девочку-подростка в Талдыкоргане
polisia.kz Сегодня, 20:12
101
Сегодня, 20:12
101
Фото: polisia.kz

Мужчину задержали по подозрению в нападении на девочку-подростка в Талдыкоргане

Мужчину, подозреваемого в преследовании и нападении на девочку-подростка, задержали в Талдыкоргане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

16 ноября стражи порядка получили сообщение о том, что неизвестный на одной из улиц города приставал к 12-летней школьнице. Момент нападения зафиксировала камера видеонаблюдения. Одной из ярких примет подозреваемого оказалась его красная куртка. 

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий нашим сотрудникам удалось установить и задержать подозреваемого. Им оказался 38-летний местный житель, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности. Мужчина доставлен в полицию Талдыкоргана", - сообщил замначальника ДП области Жетiсу Ельдар Абдикенов. 

Расследование по факту проводится согласно статье 124 УК РК - "Развращение малолетних". Задержанный будет проверен на причастность к другим преступлениям.

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BaigeNews.kz
Сегодня, 20:12
101
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