Мужчину забили досмерти в Улытауской области
Информацию о причастности к делу экс-акима прокомментировали в полиции.
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65-летнего мужчину в Улытауской области подозревают в том, что до смерти избил человека. В соцсетях распространяется информация о том, что задержан экс-аким одного из районов, передаёт BaigeNews.kz.
Информацию прокомментировали в полиции.
"По факту причинения тяжких телесных повреждений, повлекших смерть человека, департаментом полиции области Улытау возбуждено и расследуется уголовное дело. По подозрению в совершении преступления полицией задержан и водворен в ИВС 65-летний местный житель, которому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. 29 ноября в связи с инфарктом и ухудшением состояния здоровья подозреваемого по согласованию с прокуратурой мера пресечения изменена, он переведён в медицинское учреждение под наблюдение врачей", - сообщили в полиции.
Расследование уголовного дела завершено. Проводится ознакомление сторон с материалами дела для направления в суд.
В полиции не уточнили, действительно ли задержанный работал акимом.
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