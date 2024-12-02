  • 2 Декабря, 21:17
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Мужчину забили досмерти в Улытауской области

Информацию о причастности к делу экс-акима прокомментировали в полиции.

Сегодня, 20:44
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 20:44
Сегодня, 20:44
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Фото: baigenews.kz

65-летнего мужчину в Улытауской области подозревают в том, что до смерти избил человека. В соцсетях распространяется информация о том, что задержан экс-аким одного из районов, передаёт BaigeNews.kz.

Информацию прокомментировали в полиции. 

"По факту причинения тяжких телесных повреждений, повлекших смерть человека, департаментом полиции области Улытау возбуждено и расследуется уголовное дело. По подозрению в совершении преступления полицией задержан и водворен в ИВС 65-летний местный житель, которому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. 29 ноября в связи с инфарктом и ухудшением состояния здоровья подозреваемого по согласованию с прокуратурой мера пресечения изменена, он переведён в медицинское учреждение под наблюдение врачей", - сообщили в полиции.

Расследование уголовного дела завершено. Проводится ознакомление сторон с материалами дела для направления в суд.

В полиции не уточнили, действительно ли задержанный работал акимом.

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