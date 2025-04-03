В Казнете активно распространяется видео, на котором видно, как несколько мужчин в одежде избивают посетителей бани. Одному из пострадавших нанесли удары по голове, в результате которых он скончался.

В ДП Павлодара подтвердили информацию.

"Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. По горячим следам задержаны двое подозреваемых, водворены в ИВС. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные для объективного расследования всех обстоятельств и мотивов преступления", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что жестокое убийство произошло в Алматинской области.