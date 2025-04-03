Мужчину забили до смерти в бане Павлодара
Задержаны двое подозреваемых.
Сегодня, 10:06
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Сегодня, 10:06Сегодня, 10:06
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В Казнете активно распространяется видео, на котором видно, как несколько мужчин в одежде избивают посетителей бани. Одному из пострадавших нанесли удары по голове, в результате которых он скончался.
В ДП Павлодара подтвердили информацию.
"Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. По горячим следам задержаны двое подозреваемых, водворены в ИВС. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные для объективного расследования всех обстоятельств и мотивов преступления", - говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что жестокое убийство произошло в Алматинской области.
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