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Мужчину забили до смерти в бане Павлодара

Задержаны двое подозреваемых.

Сегодня, 10:06
АВТОР
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Мужчину забили до смерти в бане Павлодара Сегодня, 10:06
Сегодня, 10:06
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В Казнете активно распространяется видео, на котором видно, как несколько мужчин в одежде избивают посетителей бани. Одному из пострадавших нанесли удары по голове, в результате которых он скончался.

В ДП Павлодара подтвердили информацию.

"Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. По горячим следам задержаны двое подозреваемых, водворены в ИВС. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные для объективного расследования всех обстоятельств и мотивов преступления", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что жестокое убийство произошло в Алматинской области.

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