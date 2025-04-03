В Актобе завершился судебный процесс, в ходе которого был осуждён отец 14-летнего подростка, совершившего преступление, передаёт BaigeNews.kz.

В конце марта мальчик, проживающий в Кобдинском районе, приехал в город, где в одном из общественных мест тайно украл мобильный телефон у посетителя. Полиция изъяла украденное имущество и поставила подростка на профилактический учёт.

1 апреля в Кобдинском районном суде рассматривался административный процесс в отношении родителей несовершеннолетнего. Суд признал отца виновным в неисполнении обязанностей по воспитанию, образованию и защите прав ребенка. Мужчина был подвергнут административному аресту на срок 5 суток за свою беспечность в воспитании сына.

Департамент полиции Актюбинской области напоминает родителям о важности выполнения своих обязанностей и ответственности за неисполнение этих обязательств. Ведомство также призывает граждан с особым вниманием подходить к воспитанию детей и охране их прав.