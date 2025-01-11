В Павлодаре произошёл пожар в пятиэтажке по улице Астана. Огонь охватил квартиру на первом этаже, в пожаре пострадал мужчина, передаёт BaigeNews.kz.

"Силами МЧС по лестничному маршу эвакуировано 2 человека. Благодаря принятым оперативным мерам не допущено распространения огня на соседние квартиры. Пожар ликвидирован на площади 20 квадратных метров. Хозяина квартиры — мужчину 1958 года рождения передали сотрудникам скорой медицинской помощи", — говорится в сообщении пресс-службы МЧС РК.

Причина пожара устанавливается.