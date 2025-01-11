Мужчину увезли на скорой с места пожара в Павлодаре
Спасателям пришлось эвакуировать людей.
Сегодня, 12:05
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Сегодня, 12:05Сегодня, 12:05
88Фото: скриншот с видео
В Павлодаре произошёл пожар в пятиэтажке по улице Астана. Огонь охватил квартиру на первом этаже, в пожаре пострадал мужчина, передаёт BaigeNews.kz.
"Силами МЧС по лестничному маршу эвакуировано 2 человека. Благодаря принятым оперативным мерам не допущено распространения огня на соседние квартиры. Пожар ликвидирован на площади 20 квадратных метров. Хозяина квартиры — мужчину 1958 года рождения передали сотрудникам скорой медицинской помощи", — говорится в сообщении пресс-службы МЧС РК.
Причина пожара устанавливается.
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