Мужчину, ударившего кулаком подростка и отобравшего у него телефон, задержали

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С заявлением в полицию обратилась мать ребёнка.

У её 14-летнего сына неизвестный мужчина силой отобрал телефон, передаёт BaigeNews.kz. Сумма ущерба составила 80 тысяч тенге.

"В ходе расследования установлено, что несовершеннолетний в 13.30 часов ждал автобус на остановке по улице Ш. Уалиханова. В это время к нему подошёл неизвестный мужчина и, увидев в руках телефон, попросил сделать звонок другу. Взяв мобильник, мужчина, разговаривая, постепенно уходил в сторону частного сектора. Мальчику ничего не оставалось как следовать за ним, дожидаясь, когда незнакомец отдаст телефон. Но злоумышленник завернул до заброшенной двухэтажки по улице Култегин. Здесь он несколько раз ударил ребенка кулаком в лицо и скрылся с телефоном. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УП района “Байконыр” задержан 36-летний житель города, ранее неоднократно судимый. Задержанный дал признательные показания. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 191 УК РК. Вещественные доказательства изъяты", — сообщили в МВД РК.

Подозреваемый водворен в ИВС, сотрудники правопорядка проверяют его причастность к аналогичным преступлениям.



