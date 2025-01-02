Мужчину убило током в Актюбинской области
После замыкания подстанция загорелась.
Сегодня, 16:32
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Сегодня, 16:32Сегодня, 16:32
32Фото: blog.idn500.ru
Сельчанин погиб под новый год на электроподстанции в Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой город".
Трагедия произошла вечером 31 декабря в поселке К. Нокина. 38-летний мужчина пошёл проверить, почему нет электричества на подстанцию, и скончался от удара током. После замыкания подстанция загорелась.
Как сообщили в департаменте полиции Актюбинской области, по факту обнаружения трупа на подстанции начали досудебное расследование. Предварительная причина смерти - удар электрическим током.
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