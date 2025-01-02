Сельчанин погиб под новый год на электроподстанции в Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой город".

Трагедия произошла вечером 31 декабря в поселке К. Нокина. 38-летний мужчина пошёл проверить, почему нет электричества на подстанцию, и скончался от удара током. После замыкания подстанция загорелась.

Как сообщили в департаменте полиции Актюбинской области, по факту обнаружения трупа на подстанции начали досудебное расследование. Предварительная причина смерти - удар электрическим током.