С новым годом
  • 2 Января, 16:39
  • BAIGENEWS

Мужчину убило током в Актюбинской области

После замыкания подстанция загорелась.

Сегодня, 16:32
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
blog.idn500.ru Сегодня, 16:32
Сегодня, 16:32
32
Фото: blog.idn500.ru

Сельчанин погиб под новый год на электроподстанции в Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой город".

Трагедия произошла вечером 31 декабря в поселке К. Нокина. 38-летний мужчина пошёл проверить, почему нет электричества на подстанцию, и скончался от удара током. После замыкания подстанция загорелась. 

Как сообщили в департаменте полиции Актюбинской области, по факту обнаружения трупа на подстанции начали досудебное расследование. Предварительная причина смерти - удар электрическим током. 

Самое читаемое

Окно закроется через 10 секунд
Наверх