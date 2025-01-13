Мужчину убили в СКО
Сегодня, 13:35
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Сегодня, 13:35Сегодня, 13:35
50Фото: iStock
Труп мужчины обнаружили в СКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП области.
"11 января около 08:30 ч. в райцентре Явленке Есильского района СКО был обнаружен труп 56-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали двух подозреваемых 59 и 29 лет. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные на объективное исследование всех обстоятельств и мотивов преступления.
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