Труп мужчины обнаружили в СКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП области.

"11 января около 08:30 ч. в райцентре Явленке Есильского района СКО был обнаружен труп 56-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали двух подозреваемых 59 и 29 лет. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные на объективное исследование всех обстоятельств и мотивов преступления.