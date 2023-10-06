Мужчину связали скотчем в отделении "Казахтелекома" в Алматы

Видео, на котором мужчину связывают скотчем в отделении АО "Казахтелеком" в Алматы, появилось в Сети, передаёт BaigeNews.kz.

Видео распространил Telegram-канал Qumash.

"Абсолютно ничего необычного, просто клиента "Казахтелекома" связывают скотчем в алматинском отделении. По словам читателя, он прождал в очереди три часа, после чего стал выражать свои возмущения беспрерывным потоком матов. Усмирили его охранник и пенсионер, который тоже был в очереди, с помощью клейкой ленты, а после передали полиции", - так пояснили видео в редакции Qumash.

В самом "Казахтелекоме", комментируя инцидент, сообщили, что он произошёл в Алматы 4 октября в отделении компании на пересечении улиц Шаляпина и Берегового.

"Гражданин С., по словам очевидцев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с начала посещения фронт-офиса вёл себя неадекватно, выражался нецензурной бранью в адрес клиентов и сотрудников и представлял угрозу для всех находящихся в данном помещении, в том числе детей. На устные предупреждения сотрудника службы безопасности человек не реагировал. Более того, своим ещё более неподобающим поведением эскалировал конфликт. В целях безопасности клиентов и сотрудников абонентского отдела были приняты вынужденные меры по недопущению противоправных действий со стороны агрессивно настроенного посетителя до прибытия полиции. Отметим, что в данном процессе принимали участие и клиенты, опасаясь за свою жизнь и здоровье", - сообщили в компании.

В "Казахтелекоме" принесли извинения очевидцам инцидента.

"Юристы "Казахтелекома" совместно с правоохранительными органами должны дать юридическую оценку сложившейся ситуации в самое ближайшее время. Со стороны компании также будут усилены меры безопасности", - отметили в компании.