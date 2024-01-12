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Мужчину, справившего нужду в подъезде, задержали в Астане

Сегодня, 16:58
АВТОР
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baigenews.kz/Арман Мухатов Сегодня, 16:58
Сегодня, 16:58
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Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов

Полицейские района Нура в Астане установили личность мужчины, справившего нужду в подъезде жилого дома, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент сняла камера видеонаблюдения, установленная на площадке.

"Правонарушитель помещён в комнату временного задержания, материал направлен в Специализированный межрайонный административный суд для привлечения к ответственности", - сообщили в ДП Астаны.

 
 
 
 
 
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Публикация от Умпс Дп Города Астаны (@umps_dp_astana)

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