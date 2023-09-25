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Мужчину спасли в горах в Алматинской области

Вчера, 17:55
АВТОР
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ДЧС Алматинской области Вчера, 17:55
Вчера, 17:55
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Фото: ДЧС Алматинской области

34-летнего мужчину, потерявшегося в горах, разыскали и спасли в Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz.

"24 сентября с 19:47 в горной местности у посёлка Фабричный Жамбылского района Алматинской области силами спасателей проводились поиски мужчины 1989 года рождения. Около 11 часов утра он на мотоцикле поехал в горы и не вернулся. В 16:30  отправил видео и геолокацию другу и сообщил о том, что в горах густой туман, невозможно вернуться обратно", - сообщили подробности в ДЧС региона.

Поиски вели сотрудники департамента по ЧС, кинологический расчёт республиканского оперативно-спасательного отряда и друзья потерявшегося.

Пройдя около четырёх километров по ущелью, поднялись навстречу потерявшемуся и в 21:33 благополучно спустили его к машине. 

В медицинской помощи мужчина не нуждался.

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