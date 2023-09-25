Мужчину спасли в горах в Алматинской области
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34-летнего мужчину, потерявшегося в горах, разыскали и спасли в Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz.
"24 сентября с 19:47 в горной местности у посёлка Фабричный Жамбылского района Алматинской области силами спасателей проводились поиски мужчины 1989 года рождения. Около 11 часов утра он на мотоцикле поехал в горы и не вернулся. В 16:30 отправил видео и геолокацию другу и сообщил о том, что в горах густой туман, невозможно вернуться обратно", - сообщили подробности в ДЧС региона.
Поиски вели сотрудники департамента по ЧС, кинологический расчёт республиканского оперативно-спасательного отряда и друзья потерявшегося.
Пройдя около четырёх километров по ущелью, поднялись навстречу потерявшемуся и в 21:33 благополучно спустили его к машине.
В медицинской помощи мужчина не нуждался.
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