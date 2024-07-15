Мужчину спасли при пожаре в Восточно-Казахстанской области

В Усть-Каменогорске в одном из частных жилых домов произошел пожар, передает BaigeNews.kz.

"На момент прибытия сотрудниками МЧС при разведке, в жилом помещении обнаружен и спасен мужчина 1992 г.р.С признаками отравления продуктами горения он передан сотрудникам скорой помощи", - сообщили в МЧС.

Пожар полностью ликвидирован. Причина устанавливается.