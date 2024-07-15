Мужчину спасли при пожаре в Восточно-Казахстанской области
Сегодня, 05:49
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Сегодня, 05:49Сегодня, 05:49
89Фото: BaigeNews.kz
В Усть-Каменогорске в одном из частных жилых домов произошел пожар, передает BaigeNews.kz.
"На момент прибытия сотрудниками МЧС при разведке, в жилом помещении обнаружен и спасен мужчина 1992 г.р.С признаками отравления продуктами горения он передан сотрудникам скорой помощи", - сообщили в МЧС.
Пожар полностью ликвидирован. Причина устанавливается.
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