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Мужчину спасли при пожаре в Восточно-Казахстанской области

Сегодня, 05:49
АВТОР
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BaigeNews.kz Сегодня, 05:49
Сегодня, 05:49
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Фото: BaigeNews.kz

В Усть-Каменогорске в одном из частных жилых домов произошел пожар, передает BaigeNews.kz.

"На момент прибытия сотрудниками МЧС при разведке, в жилом помещении обнаружен и спасен мужчина 1992 г.р.С признаками отравления продуктами горения он передан сотрудникам скорой помощи", - сообщили в МЧС.

Пожар полностью ликвидирован. Причина устанавливается.

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