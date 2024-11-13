Мужчину спасли на озере Копа

В Кокшетау спасатели и полицейские спасли мужчину, ходившего по тонкому льду на озере Копа, передаёт BaigeNews.kz.

"Причины выхода на лёд без индивидуальных спасательных средств ещё выясняются. Но ясно одно - мужчина рисковал собственной жизнью. Сотрудники управления полиции и ЧС города, а также спасатели доставили мужчину на берег. В отношении любителя походов по льду составлен административный протокол по статье 412 КоАП - "Нарушение или невыполнение правил безопасности на воде", - сообщили в ДЧС Акмолинской области.

Спасатели напомнили, что безопасная толщина льда составляет 10-12 сантиметров. Пока же толщина льда на озере Копа всего 6-7 сантиметров.