Мужчину спасли на озере Копа
Сегодня, 19:24
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 19:24Сегодня, 19:24
98Фото: ДЧС Акмолинской области
В Кокшетау спасатели и полицейские спасли мужчину, ходившего по тонкому льду на озере Копа, передаёт BaigeNews.kz.
"Причины выхода на лёд без индивидуальных спасательных средств ещё выясняются. Но ясно одно - мужчина рисковал собственной жизнью. Сотрудники управления полиции и ЧС города, а также спасатели доставили мужчину на берег. В отношении любителя походов по льду составлен административный протокол по статье 412 КоАП - "Нарушение или невыполнение правил безопасности на воде", - сообщили в ДЧС Акмолинской области.
Спасатели напомнили, что безопасная толщина льда составляет 10-12 сантиметров. Пока же толщина льда на озере Копа всего 6-7 сантиметров.
Самое читаемое
- Представители Ирана, России и Турции выступили с заявлением после встречи в Астане
- Хасан Касымбаев - криминальный авторитет или глава ОПГ "Хуторские"?
- В Жезказгане предприниматель переплачивал огромные суммы по комуслугам
- 22-летнего парня убили в день свадьбы в Кокшетау
- Что сулят Казахстану победа Трампа и новый геополитический расклад